侯怡君衰被罵婊子後 病父竟也無辜遭波及
第51屆金鐘獎入圍名單日前出爐，女星侯怡君憑《三星報囍》提名「最佳綜藝節目主持人」，主持功力備受肯定，不過近來卻有大陸貼吧網友轉發她入圍金鐘的新聞，攻擊她是「婊子」、「四流貨色」，甚至還有人把侯爸爸牽扯進來，讓她十分痛心。
侯怡君昨（14日）在臉書放出衰被大陸網友辱罵的截圖，所幸她稱心情沒因此受影響，只希望大家能停止網路霸凌。沒想到，她今天又發現少數網友變本加厲，竟有人留言稱「她（侯怡君）還是關心自己爸爸為好，畢竟她爸爸喜歡自殺。」侯怡君爸爸因深受夜盲症之苦，過去曾一度想自殺，沒想到此事被拿出來做文章，讓侯怡君氣得大罵酸民太可惡，直呼「你們誰都可以批評，就是不准辱罵我父親，他比你們勇敢堅強勇敢對抗病魔！」同時也心疼爸爸因為她受屈辱，對父親感到抱歉。
貼文一出，網友紛紛安慰侯怡君「別理會酸民」，侯怡君則無奈回應：「我不想跟他們計較真的，我也一點都不在意，畢竟在演藝圈打滾多年，什麼批評指教我們（沒）遇過，但他們罵的是我最愛最愛的爸爸，我真的很痛心。」
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(中時電子報)
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