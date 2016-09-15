炙手可熱 蘋果宣佈首批i7 Plus售完
蘋果公司（Apple Inc）宣佈首批iPhone7 Plus的存貨已在全球銷售一空，而新推出的曜石黑版iPhone 7亦售完，蘋果總部對此更發布公開聲明稿，「請全球的粉絲們耐心等待！」
據路透社（The Reuters）報導，新推出的iPhone7和7 Plus引起新的換機搶購熱潮，蘋果公司日前宣佈首批5.5吋的7 Plus在全球已經銷售一空，而因全黑特殊包裝的曜石黑iPhone7也同樣售完。上週五在全美的專賣店顧客就開始要預約第二批，蘋果的發言人穆勒（Trudy Muller）發出聲明稿表示，「請全球的蘋果粉絲耐心等候，我們將會盡最大的努力以最快的速度把手機交至大家手中。」
上週風光推出iPhone 7和7 Plus，同日卻因手機的性能、色彩、價格和無線耳機設計等議題引發網路爭論和批評，原來外界與華爾街（Wall Street）普遍不看好這一代新機的銷售量，但不出一個月，美國兩大通訊營運商Sprint和T-Mobile US陸續傳來大量預約訂單的捷報，也讓蘋果的股價順勢上漲不少。
蘋果手機自上一代開始推出大尺寸螢幕後，本次又強勢地取消耳機孔，發表會之前網路輿論多半「撻伐」其霸道手段，但如今卻傳出不足一月即售完首批存量，再加上新增的全黑包裝版本，勢必讓更多蘋果粉絲迫不及待地想要拿到新機。華爾街的市場分析師們也開始轉變態度，「基於各項數據顯示，我相信i7和7 Plus銷售量將後勢看漲。」
(中時電子報)
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