毛小孩未打狂犬病疫苗 北市開罰

台北市動保處今天說，北市2名飼主超過1年未攜帶自己飼犬隻補強注射動物狂犬病疫苗，經多次勸導皆未改善，依動物傳染病防治條例對2人各開出新台幣3萬元罰單。

台北市從7月1日起要求市民飼養的犬、貓、白鼻心及白鼬（雪貂）須每年接受狂犬病疫苗注射，動保處自去年以來，針對逾期未施打動物狂犬病疫苗已開出4張罰單，罰鍰總金額達14萬元。

動保處說，國內自民國102年檢出動物狂犬病起，履傳罹患狂犬病的野生動物入侵室內咬傷寵物及民眾案例，自狂犬病疫情爆發以來，已有545隻鼬獾及6隻白鼻心確診感染狂犬病。

台北為盆地且鄰近郊山，容易有鼬獾與白鼻心蹤跡，而貓咪會因飼主忘記關閉門窗溜到戶外，每天要出門散步的狗狗也容易和野生動物接觸，一旦遭罹病動物咬傷，因犬貓體表傷口癒合快速，飼主可能無法觀察寵物身上是否有出現新傷口。

動保處說，動物感染狂犬病後可在長達7年才出現症狀，期間可能會把狂犬病傳染給其他動物，包括人類，死亡率近100%。

動保處提醒，飼主務必每年攜帶家中犬貓、白鼻心及白鼬（雪貂）施打動物狂犬病疫苗，並配戴動物狂犬病預防注射證明牌。1050915

(中央社)