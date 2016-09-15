生吃青蔥染肝炎？食藥署闢謠

專家提醒，民眾食用生青蔥、生菜時，應使用清水清潔乾淨，並盡快食用。（廖珮妤攝）

烤肉或吃麵時常有民眾喜歡加點青蔥提味，不過近來網路流傳，生吃青蔥恐會感染A型肝炎，讓婆婆媽媽非常憂心，對此，食品藥物管理署特別闢謠澄清，指出A型肝炎病毒主要經由糞口感染，或食材接觸受汙染的水。根據統計，國人感染A肝多與生食牡蠣、蛤蜊等貝類水產有關，別再誤會青蔥了。

「生吃青蔥小心感染A型肝炎！」這類網路文章，近來又在社群網站上流傳轉載，食藥署提醒，A肝病毒主要是經由「糞口感染」，如廁後若沒有確實清潔，或是食材接觸到受汙染的水，都可能透過食物進入口中而感染疾病。

食藥署表示，根據官方統計，台灣本土型的A型肝炎，多與生食牡蠣、蛤蜊等貝類水產有關，境外移入的A肝，則是民眾到衛生條件較差的國家，吃到不衛生的食物或不乾淨飲水所致。

民眾烤肉或吃麵、吃滷味時，經常喜歡加些生蔥、香菜、九層塔等辛香料，作為提味用途，中壢天晟醫院營養師潘璿凱提醒，這些香料植物，與一般食用生菜的注意事項都一樣，要把握的原則就是清洗乾淨、迅速食用。

潘璇凱建議，採用先浸泡後漂洗的方式，來清潔生食蔬菜最安全，漂洗是指用流水沖洗後，甩乾、瀝乾再重新洗一遍，重複這樣的動作5次，就可有效將生菜上的細菌與農藥洗乾淨。

比起生食海鮮感染A肝，潘璇凱指出，腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌是較常見因食物不潔引起的感染，民眾應記得，食品要充分加熱、煮熟後再吃，若沒有要馬上食用，應保存於7度以下，超過2天不食用，就要冷凍保存，以免滋生細菌。

食藥署提醒，民眾飲食應儘量以熟食為主，並常洗手保持衛生，飲水務必煮沸後再飲用，生菜生蔥則用流動的水清洗乾淨，貝類水產則是煮到「殼打開」後3-5分鐘；若是前往衛生條件較差的國家，務必事前接種疫苗。

(中時)