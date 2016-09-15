颱風夜包圍派出所？警方：被害人朋友來關心
颱風夜派出所被包圍？警方澄清是「烏龍」。嘉義市北興派出所傳出今天凌晨被眾人包圍，警方否認，強調是「烏龍」，因有兩派人馬在某知名KTV打架，有數人掛彩，警方帶回3名被害人了解，7、8名友人聞風到派出所關心。
莫蘭蒂強颱於前天晚上在嘉義的風雨持續增強，今天凌晨大雨下不停，卻傳出有一票人包圍嘉義市北興派出所，喧囂不休，聲勢不輸給颱風帶來的風雨，但警方否認，澄清是誤傳、烏龍。
警方調查，凌晨1時33分許接獲報案，有兩派人馬在友愛路一家知名的KTV發生衝突，雙方各約有5、6人在包廂打架，其中有人持球棒毆傷人，派出所員警趕到現場，幹架群眾已聞風閃人。
警方帶回52歲洪姓男子、40歲侯姓男子、37歲何姓男子等3人調查，另有23歲洪姓男子自行就醫，21歲周姓男子由救護車送醫，2男均是頭部受傷，就醫後暫無大礙。
警方調查洪、侯、何等3名男子，3人異口同聲供稱是受害人，不認識打他們的人，不知何故莫名其妙挨打，卻又表示沒受傷、不提告，因傷害是告訴乃論罪，警方也愛莫能助，訊後請3人離去。
警方表示，3人在派出所滯留期間，約有7、8名友人紛紛趕到關心，因人多嘴雜，警方請他們在派出所外耐心等候，可能因人多而造成外界的誤會、誤傳。
(中時)
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