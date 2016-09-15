台鐵人靜坐北車 台鐵局長溫情喊話「趕快回家」
台鐵秋節疏運危機暫除，但主要由運務人員組成的台鐵產業工會，約25名幹部今、明兩天仍發起依法休假、靜坐並夜宿台北車站，表達改善血汗環境的訴求不變；不少今天照常值勤人員也戴口罩以示支持，希望台鐵兌現承諾。
台鐵局長周永暉說，見運務人員辛苦靜坐，很不忍心，且適逢颱風天，希望儘量不要來，強調交通部長賀陳旦或政次王國材均十分關心，他也當面與產業工會理事長王傑寒暄，說明交通部已覆函回應訴求並不斷溝通，對方也能理解。
針對產業工會訴求，周永暉指出，尤其工時與排班，因台鐵北、中、南、東地區工作模式均有不同特性，加上涉及技術性問題，可能產生多種不同排班模式，必須尋求最適合方式並從學理、實務上理性討論，需要一定時間。
他也說，近兩個禮拜有許多同仁提供建議，但台鐵必須全天候作業、具備「鐵門不能拉下來」特殊性，人力配置與調度不易，考量車輛運行、全國各地運輸型態與需求不同，將持續討論，向產業工會溫情喊話「請大家趕快回家。」
周永暉坦言，當年擔任列車長、副站長時也不太習慣排班模式，社會環境時代與背景不同，沒有對錯，但無論生活習慣或工作模式，需要專業支撐，或許一開始不適應，但長時間來看不見得是最差，鐵路算傳統產業結構，現行制度或許稍嫌拙笨，但最主要目的為維持系統穩定。
周永暉也說，強颱莫蘭蒂重創南部，明天預計前往屏東枋寮地區視察，並陸續到全台各地，南迴線須花最多心力養護、困難度高，這次台鐵第一時間搶修，維持西線與南迴線運輸，鐵路人傳統精神當一天和尚敲一天鐘，全力以赴。
(中時)
關鍵字：台鐵
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