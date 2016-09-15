西湖掛出總價1.1億元天價公寓

大陸浙江杭州近日出現一套與西湖僅隔一條馬路的房子，以1.1億元人民幣（下同）掛牌出售，折合每平方公尺約24.5萬元，成為西湖邊單價最貴的公寓。據悉，這套房子的總面積448.6平方公尺，共有6室3廳3衛1陽台，含3個地下車位，毫無遮蔽物地觀看西湖美景。

(工商)