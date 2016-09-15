台中茄冬樹千秋 林佳龍祈求四時無災

台中市西區梅川畔的「茄苳王公廟」祀奉1025年茄苳老樹，每年中秋節，茄苳老樹的「契子」都會回到廟前為老樹祝壽。台中市長林佳龍今天前往上香祝禱，祈求茄苳王公庇佑。

今天均安宮茄苳王公1025年聖誕千秋壽典由林佳龍代表祝壽，市議員江肇國也全程參與。林佳龍表示，每年中秋他都快樂「回娘家」，作為茄苳王公的「契子」，他跟大家在廟前團員，感謝茄苳王公庇蔭，也祈求地方平安、四時無災。

林佳龍說，茄苳王公信仰流傳已久，不過，5年前，因建商計畫在茄苳樹前建大樓，茄苳王的棲地開始發生變化，引發老樹病變，當時他發起搶救老樹活動，提出容積轉移方案與政府換地。原本預售案已全部售出的建商，最後同意放棄興建大樓，捐地給政府，訂戶全部無息退訂，另外找地興建，換得容積移轉，成為國內第一件為了保護老樹決定喊停的預售建案。

林佳龍透漏，隨著老樹的生長，一旁的活動中心也漸漸成為茄苳王的威脅，未來將另覓新址遷移活動中心，讓老樹能有更優良的棲地。

位在均安宮附近的千年茄苳樹，樹高30公尺，樹冠面積達1500平方公尺，居全省之冠，被譽為「台中之寶」。林佳龍希望擴大老樹棲地，讓老樹生長得更好以外，也能結合附近數十棵百年老樹，成為茄冬樹的生態文化園區，作為教育觀光景點。1050915

(中央社)