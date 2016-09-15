帕運 陸盲人女子接力破世界紀錄

中國大陸盲人女子接力隊於當地時間14日在里約帕運T11-13級4X100公尺接力決賽中，以47.18秒打破由大陸隊自己保持的48.33秒的世界紀錄，並獲得金牌。

綜合央視新聞微博和東方網報導，比賽中，在第三棒交接中過程中，運動員相互擠在一起。大陸隊在落後其他國家選手的不利情況下，擔任第三棒的賈君婷仙在引導員的帶領下，奮起直追，終於順利把棒子交接給劉翠青。

劉翠青曾在2015年打破巴西運動員保持的200公尺短跑世界紀錄。

大陸隊4名運動員由第一棒周國華（引跑員賈登璞）、第二棒沈亞琴（引跑員李文）、第三棒賈君婷仙（引跑員施楊）、第四棒劉翠青（引跑員徐冬林）組成。1050915

(中央社)