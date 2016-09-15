中颱馬勒卡海警深夜發布 16日中午陸警

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今年第16號颱風馬勒卡逐漸接近台灣，中央氣象局說，今天深夜就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報預計明天中午發布。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前距離台灣900公里，正以每小時22公里速度朝西北移動，近中心最大風速每秒35公尺，七級風半徑120公里，仍維持中颱等級。

中央氣象局表示，由於馬勒卡颱風路徑稍微偏西，今天晚間11時30分將發布海上颱風警報，明天中午前後將發布陸上颱風警報，17日整天北部、東半部天氣都會受影響。

氣象局提醒，中颱馬勒卡路徑還有變數，如果再往西修，17日中部也會有風雨，提醒民眾做好防颱措施。1050915

(中央社)