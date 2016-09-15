颱風過後秋節連假 馬公機場現候補人潮

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中秋節連假，被颱風莫蘭蒂打亂，馬公機場今天出現大批登記候補的人潮，趕著搭機返台。

受到颱風莫蘭蒂來襲，澎湖對外的海空交通都告停航，因颱風滯留近千位旅客，另外也有不少民眾趁秋節連假赴台或返澎過節，都因航機停航而打亂，影響既定的行程。

馬公機場聯合候補登記櫃台，包括台北、台中、嘉義、台南和高雄等國內各航線，都至少有30餘位至100多位民眾登記候補。

在颱風莫蘭蒂警報解除後，馬公機場也在上午10時恢復起降，大批滯留的觀光遊客一大早就前往機場登記候補，加上秋節連假返鄉過節的民眾，使得機場再現搭機人潮。1050915

(中央社)