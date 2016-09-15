台中國際動畫影展 開放售票秒殺

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2016台中國際動畫影展今天中午12時開始在全台ibon售票，詢問度最高的「屍速列車」前傳「起源：首爾車站」開放售票即被秒殺，搶票情況比去年更加熱烈。

未演先轟動的台中國際動畫影展，中午開放售票短短1小時內，開幕片「酷瓜人生」、閉幕片「紅烏龜：小島物語」及「屍速列車」前傳「起源：首爾車站」熱門片就被秒殺。

台中市新聞局長卓冠廷除感謝影迷支持外，並認為這顯示台中有發展為動畫城市的潛能。

卓冠廷表示，台中去年開始舉辦動畫影展，在影展前辦理「動畫徵件競賽」，邀請動畫好手投件競逐高額獎金，入選的優秀作品並能在動畫影展播映。

卓冠廷指出，今年有362片投件，48片入圍，明年將擴大範圍，邀請國際好手投件，相信明年的動畫影展內容更豐富多元、更有看頭。1050915

(中央社)