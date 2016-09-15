強颱莫蘭蒂外圍輕掠 馬祖平安度過
颱風莫蘭蒂外圍影響，馬祖平安度過，14日僅風強浪大，海空中斷，15日未傳出災害，下午各島海面風浪轉小，恢復部分島際恢復，台馬空中交通仍關場。
台馬班機16日恢復正常輸運，立榮馬祖站表示，馬祖風力雖減弱，但氣流仍不穩定，跑道時有側風，基於班機起降安全，15日仍全面關場。連江縣政府表示，待天氣穩定後，即加強海空疏運。
立榮馬祖站表示，14日因氣流不穩定，空中出現亂流，跑道側風風速強勁，15日仍出現側風，對班機起降至為危險。1050915
(中央社)
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