吃黃金蟹不用出遠門 超商買得到

我要評比

基隆區漁會今年首度與超商合作，推出黃金蟹、小卷、透抽和大明蝦預購，民眾不必大老遠開車出門，只要動動手指，就能享用最新鮮的漁產。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁會和7-11合作，推出「秋蟹．海鮮預購」，民眾從即日起到12月6日，只要到7-11訂購，約3到5天就能拿到最新鮮的漁產品，不僅省時方便有保障，在家就能品嚐到優質海鮮。

市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀指出，這期基隆主打黃金蟹、小卷、透抽和大明蝦，這4樣產品全都來自漁會輔導的產銷班供貨，而且通過基隆市農漁產品產地生鮮標章認證，主打新鮮、安全且價格實惠。

蔡馥嚀說，產銷班的漁產必須通過大腸桿菌、總生菌數和生鮮度指標的嚴格檢驗，且外包裝都印有漁船代號，透過「生鮮履歷」把關，讓消費者能充分掌握來源。

不只如此，蔡馥嚀表示，漁船還要通過環境檢查、冷凍倉儲、船員衛生習慣等各種稽核，才能取得標章認證，讓消費者能買的安心、吃的放心。1050915

(中央社)