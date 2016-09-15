陸航母艦載機 殲15彈射型首曝光

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大陸軍網15日曝光殲15彈射型戰機。（圖取自新浪網）

大陸航母艦載機殲15戰彈射型。（圖取自新浪軍事）

殲15彈射型首曝光。（圖取自新浪軍事）

大陸航母艦載機殲15戰彈射型今天首次曝光。這意味中國首艘國產航母將使用彈射技術。

新浪軍網稱，照片顯示，該機前起落架與殲15有巨大差異：除前起落架收放動作筒明顯加粗外，該機雙前輪前部還安裝了彈射拉桿。

分析稱，該機為在殲15艦載戰鬥機基礎上研製的彈射起飛技術驗證機。

香港軍事專家梁國樑接受中央社記者訪問時說，據他了解，大陸方面約於2、3年前已成功研發出艦載彈射型器，包括蒸汽彈射器和更先進的電磁彈射器。

由於需要在陸地進行測試，因此，相信大陸早已擁有彈射型的殲15，而且還不只1架。

他並說，在試驗彈射型殲15取得成功前，大陸方面早已開始研製首艘國產航母，因此，彈射型技術未能應用在這艘正在建造中的航母上。

根據網上資料，美國最先進的福特級核動力航母就是以電磁彈射器取代了傳統的蒸汽彈射器，據說電磁彈射器功率更大。

(中時電子報)