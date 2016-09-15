不要只會解題！ 台大教授改革「寫程式學物理」

台大物理系學生透過製作跆拳道選手在迴旋踢的速度和運動方式，設計並解出方程式。（石明豐提供）

現在是大學開學季，但有教授觀察到，剛從高中畢業的學生，普遍善於「解題」，卻缺乏整體性的「物理圖像」，因此台灣大學物理系教授石明豐重新設計普通物理課程，將傳統紙筆習題減少，轉而要求學生撰寫物理模擬程式，處理較高等的物理問題。

「這些上台大的孩子看到方程式都很會算，雖是解題高手，卻不懂自己為何要這樣算。」石明豐1年前開始改革大一「普通物理」課程，要求物理系學生也要像資工系一樣學寫程式，並要求學生計算方程式之前，先用3D圖像模擬物理原理，再思考如何計算，希望翻轉學生的學習程度和態度。

石明豐指出，學生如果缺乏「物理圖像」，大學的學習容易「卡住」，未來也難以創造性地應用物理知識，因此他讓學生接觸程式語言，從最基礎的開始，循序漸進地把程式語言要素融入普物課程的各個章節。

在上課前，其實超過9成的學生根本不會寫程式，但在短短3個月內，多數人都能寫出複雜的物理模擬程式，更重要的是，寫出程式前，必須先在腦中建立完整的物理模型，這樣的學習方式非常深入，效果遠超過紙本解題。

如此一來，學生一邊學物理，也一邊學會寫程式，再透過物理專題競賽，激勵學生發揮創意，用此方法教學，大一新生已能理解大三甚至研究所才能解開的物理題，還有學生利用3D模擬圖，計算跆拳道選手迴旋踢時，抬腿、踢腿、轉身的3個動作速度方程式。

修讀石明豐課程的學生，普遍反應是非常「操」，但學到的東西非常豐富。石明豐也把作業放置在網路上，開放其他大學教學使用，今年開始更把寫程式的課程降低到高中，和建中合作，希望學生學習物理，能先從了解現象開始。

(中時)