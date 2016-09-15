英新政府放行 陸法合資核電廠案過關
英國政府今天通過首相梅伊（Theresa May）下令重審的爭議性辛克利角（Hinkley Point）新核電廠計畫。
法新社報導，英國商務和能源事務大臣克拉克（Greg Clark）發布聲明表示：「在詳細審核辛克利角計畫後，我們將引進一系列措施，強化安全，並確保辛克利角不能在未經政府同意下易手。」
「因此，我們決定通過這一世代來首座新核電廠。」
路透社報導，英國首相梅伊同意法國電力公司（EDF）在中國大陸資金協助下，於英格蘭興建新核電廠，終結數週來的不確定性，以及本案引發的外交關係緊張。
梅伊政府雖通過這宗規模240億美元（約新台幣7648億元）的計畫，但在聲明中表示，本案有新但書，要求法國電力公司在核電廠運作前或運作後，出售控股權，英國政府有權介入。
英國政府聲明表示，在辛克利角計畫後，英國未來的核電廠計畫，政府將持有特別股，重大股權交易不能不知會政府，或未經政府同意。」
法國電力公司董事會7月28日通過參與英格蘭西南部辛克利角核電廠計畫，但在數小時後，當時甫上任的英國首相梅伊宣布要重審此案。
大陸擁有辛克利角核電廠1/3股權，分析家警告，英國如果不放行，恐破壞和大陸這個全球第2大經濟體的關係。（譯者：中央社劉淑琴）1050915
(中央社)
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