莫蘭蒂颱風來襲期間 新店警加強備戰
強颱莫蘭蒂襲台，氣新北市政府警察局新店分局由於轄區幅員廣大，所轄涵蓋了石碇、坪林、深坑、烏來、新店區等地，部分山地偏遠地區，每遇颱風大雨，容易發生土石坍塌或道路中斷等災害。
鑑於去年蘇迪勒颱風強風暴雨在烏來山區及新店龜山地區造成嚴重災情，莫蘭蒂強颱來襲，雖然暴風帶在台灣南邊，但其導引的氣流仍可能在新北山區有強降雨發生，因此新店警分局不敢輕忽，除積極準備各項應變計畫外，並責令石碇、坪林、烏來山區各派出所加強防颱整備並提高警覺。
新店警分局也要求各所務必掌握災情並隨時將災情狀況通報災害應變中心，俾災害應變中心能立即通報相關救險救難單位第一時間到場搶救，減少災害所造成的損害。
(中時)
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