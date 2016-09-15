林柏佑歸隊一軍 30歲生日前夕升格爸爸
Lamigo桃猿後援投手林柏佑在7月底因闊背肌拉傷下二軍，原本上周就要回到一軍，但他碰巧在上周迎接女兒的誕生，本周才回到一軍陣容中，即將在16日過30歲生的林柏佑除了提前收到生日大禮，他也希望能帶著「生子後」的好運，在爭取下半季冠軍的關鍵期幫助球隊。
林柏佑原本上周就要歸隊，但女兒即將出生，他因此向球隊告假3天，陪老婆待產，看著老婆經歷自然產的陣痛期 ，林柏佑也心疼得直呼「好辛苦」，而回憶自己在9日迎接第一個小孩誕生的心情，他坦言：「其實很緊張，因為不知道小孩會長什麼樣子。」
看到女兒平安出生，晚她一周過生日的林柏佑笑說：「這是自己送給自己的生日禮物。」因女兒有著一雙大眼睛被說「像爸爸」，林柏佑聽了也笑得很開心。而在滿足之餘，他身上還多了一份「爸爸」的責任，林柏佑透露，近期兒女都待在月子中心，林柏佑利用上午時間去陪兒女，下午再到球場準備晚間的球賽。
林柏佑在7月28日比賽中因闊背肌拉傷提前退場，之後下二軍休息，傷勢約一周後好轉，他也自8月14日起在二軍出賽調整狀況，本周回到一軍，他提到：「身體都ok，只是要趕快找回比賽的感覺，畢竟一軍和二軍的強度還是有差。」在桃猿下半季爭冠關鍵時期，林柏佑也希望自己的歸隊能對球隊有所幫助。
(中時電子報)
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