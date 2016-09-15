坪林北宜50.1公里處坍方 單線雙向通車

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新北市坪林區北宜公路50.1公里處坍方，仍持續搶通中。（葉書宏翻攝）

受到莫蘭蒂颱風風雨影響，新北市坪林區北宜公路50.1公里處，14日晚間9時許發生坍方，樹木與落石滑落路面，造成雙向交通中斷完全無法通行，所幸無人受傷，交通部公路總局第一養護工程處中和工務段人員今（15）日仍在施工搶通中。

經工務單位勘驗後，搶修清除土石樹枝，因間歇性大雨及土石繼續滑落面積持續擴大，約寬6.5公尺、高5公尺，仍無法全面搶通，已調用大型機具支援，現場交管維持單線雙向通車。

警方在48.1公里處設置管制點，管制人車通行並於該處迴轉。

(中時)