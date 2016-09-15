富國銀行陷風暴 巴菲特富豪排名掉至第4

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隨著富國銀行盜開帳戶風暴愈演愈烈，股神巴菲特(Warren Buffett)也遭受波及。根據富比士(Forbes)的即時全球富豪排行榜，受富國銀行股價大跌連累，巴菲特的身家縮水14億美元，淨財產剩655億美元，全球第3有錢人的高位遭亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)取代。

根據華爾街日報引述消息來源報導，美國聯邦檢調機關已針對富國銀行盜開帳戶一事展開調查，代表醜聞風暴有持續擴大之勢。富國銀行周二股價重挫3％，痛失全球市值龍頭銀行寶座，周三再收低近1％。

(工商)