土石崩落 台鐵南迴再中斷

台鐵南迴鐵路再中斷，今天下午台鐵線枋山至枋野區間發生土石崩落約50公分，導致314次自強號撞上，前端排障器故障，列車並未出軌，已退回枋野站，台鐵也派人員至現場搶修。

台鐵表示，受風災影響，台電供電線路受損中斷，公路道路也流失中斷，高雄地區人員只能以電搖車載運人員、機具、油料進入現場搶修，台鐵也在枋寮站準備200份礦泉水提供給314次旅客，後續影響人數和列次尚在統計中。1050915

(中央社)