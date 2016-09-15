陸客荷蘭驚魂 20分鐘車程被狠敲1萬7
大陸遊客出手闊綽成為不少業者眼中肥羊。荷蘭日前傳出有大陸觀光客在阿姆斯特丹機場叫車到市區旅館，短短20分鐘車程被敲詐485歐元（約台幣1萬7300元）。
一般而言，從阿姆斯特丹機場叫車到市區，依據旅館距離遠近，計程車車資約略從25歐元到35歐元不等，也就是說，大陸遊客的荷蘭行，被狠狠敲詐高出一般合理價格約14倍到20倍之多。
這幾年陸客海外旅遊遭到當地觀光相關業者敲詐的新聞其實不在少數。
日前曾經傳出有8名大陸遊客在以色列一家餐館用餐，一頓飯吃下來花了約13萬元。這個天價帳單引爆討論，有人說陸客挨宰源於一向的土豪形象；但餐廳說，這頓飯是連續8小時的上等佳餚。
此外，荷蘭媒體今天報導，上週數名大陸遊客從荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）搭乘前往市區飯店，短短20分鐘左右的車程，司機卻要價485歐元。
其中1名旅客向電訊報（Telegraaf）表示，司機告訴他們這是合理價格，但他們認為太誇張拒付，卻被司機鎖在車子裡，司機也不願停靠路邊。直到他們打破車窗，大聲呼救後，並同意支付100歐元車資後，司機才同意讓他們下車。
這群心有餘悸的旅客立即報警，不過警方抵達後，司機早已不知去向。1050915
(中央社)
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