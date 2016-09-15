港股反彈收紅 市場觀望Fed下週集會

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過去3個交易日挫跌的香港股市今天反彈收紅，市場交易員觀望美國聯邦準備理事會（Fed）下週重要的決策會議。

恆生指數收盤上漲144.95點，或0.63%，來到23335.59點。在各界憂心美國升息衝擊全球市場下，恆生指數本週累計跌幅3.2%。

恆生國企股指數收盤上漲53.21點，或0.6%，收在9595.73 點，但本週累計跌幅4.6%。港股明天因中秋假期休市，本週交易日縮短，19日恢復交易。

中國大陸股市今天適逢中秋佳節休市。（譯者：中央社劉淑琴）1050915

(中央社)