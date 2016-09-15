莫蘭蒂南台致災 家扶急發救助金

我要評比

今年第14號颱風莫蘭蒂，在南台灣造成嚴重災情。家扶基金會今天緊急發放急難救助金給服務的個案家庭，許多人屋頂被吹翻，亟需修復。

家扶社會資源處長林秀鳳表示，莫蘭蒂橫掃南台灣，昨天晚間屏東地區停電，家扶社工手機聯繫到沒電，台中、高雄同事立即送行動電源南下。由於許多個案家庭居住在較簡陋的房舍中，屋頂、牆壁被強風吹毀，亟需修復，家扶今天緊急發放救助金。

然而，屏東停電導致ATM無法提領，家扶社工只好先自行湊集現金和救援物資，趕緊發放給需要的家庭，以解燃眉之急。

其中一戶鄭姓家庭，夫婦倆生了6個孩子，卻只有一份薪水，經常付不出房租，住家總是在部落裡游移。好不容易在親友的協助下，住在較為穩定的住所，卻在這次颱風中被吹掀屋頂。

家扶社工後來瞭解，鄭姓一家8口在風雨交加的夜晚，只能縮著身子擠在家中較乾燥的一個角落，眼睜睜地等待天明。

颱風夜也發生一些感人的故事，3戶住附近的受助家庭，儘管都相當貧困，仍相互扶持、幫助，其中一戶搶救回可用的瓦斯爐，3戶窩在一起煮泡麵，情景讓人動容。

林秀鳳說，由於部分地區停電，急難救助金無法一次到位，但後續一定會全力協助受助家庭的重建、補強，後續也會評估協助申請安家、安養、安學救助。1050915

(中央社)