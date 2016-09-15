颱風過境 台南清出近200噸垃圾

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颱風莫蘭蒂過境，台南1000多棵樹木傾倒，招牌碎裂，環保局出動千名清潔員清理，已清出近200公噸垃圾。

環保局說，莫蘭蒂來得急去得快，所幸台南無重大災情，多是樹木傾倒，招牌碎裂，還有些許垃圾飄揚。

昨天颱風來襲時，環保局有400清潔員清運垃圾及進行環境緊急處理，其中有153名清潔員更是冒著風雨，清除8.3公噸溝泥、樹葉及垃圾。

颱風今天遠離，清潔隊更是大動員，以大量人力、車輛和機具，投入清除工作。

文化局在颱風過後，也逐一清查全市古蹟及相關文化設施損害情形，文化局表示，台南市文化資料及興建中重大工程都沒有災情，僅有樹木傾倒，受損輕微。1050915

(中央社)