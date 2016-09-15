中秋烤肉酒後大亂鬥 騎車撞人自己骨折

火鍋店老闆吳姓兄弟15日凌晨0時許，邀請家人晚間喝酒度中秋，酒後卻與鄰店的郭姓、游姓男子起口角，雙方人馬互毆。（民眾提供）

烤肉烤出火氣！火鍋店老闆吳姓兄弟，酒後和鄰店的郭姓、游姓男子起口角，雙方人馬互毆。（民眾提供）

烤肉烤出火氣！中和興南路二段某火鍋店老闆吳姓兄弟今（15）日凌晨邀請家人、朋友在店外烤肉、飲酒，由於聲響過大與鄰店的郭姓、游姓男子起口角，雙方10餘人馬互毆，游男更騎車衝撞對方，自己反而因此骨折，雙方堅持提告，警方依傷害、公共危險罪法辦。

警方調查，47歲、42歲吳姓兄弟凌晨邀請家人、朋友在店外烤肉、飲酒，席間飲酒聊天，由於講話聲響太大及有人摔杯子，引來隔壁熱炒店的31歲郭姓、31歲游姓男子不滿，誤以為對方在挑釁嗆聲。

郭某等人上前理論，雙方一言不合互嗆髒話，游某不滿對方囂張行徑、仗著酒意，認為自己的朋友受委屈，直接騎上機車衝撞吳弟，造成他頭部受傷，隨後自撞牆壁後才停止，造成自己左肩、左膝蓋骨折。

游某一撞點燃雙方怒火，雙方10餘人直接上演街頭全武行，彼此互毆、拉扯，中和一警分局獲報，立即啟動快打部隊將雙方人馬拉開。警方到場後發現游某傷勢不輕，酒測值達0.39毫克，先行將他戒護就醫。

吳姓兄弟質疑，警方袒護對方，讓郭某由女友陪同先行搭計程車離開。警方則回應，因游某骨折、傷勢不輕，才會陪同他先行前往醫院關心傷者，隨後轉往派出所製作筆錄。

由於雙方堅持提告，警方訊後依傷害罪將雙方人馬移送法辦，至於游某酒後騎車，酒測值明顯超標，又多了一條公共危險罪。

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(中時)