當大家都在談志玲復合 言承旭女友默默浮出…
林志玲與言承旭情纏14年，日前再度被爆出「兩人和好」傳聞，究竟真相為何掀起外界熱烈討論。但正當粉絲引頸期盼兩人能復合的同時，言承旭的緋聞女友張熙恩也在相隔3個月後，再度於臉書粉絲頁上PO文。
小模張熙恩因為與言承旭同遊美、日傳出緋聞，去年11月言承旭被問及與張熙恩的關係，更強調對方是「在心底非常非常重要的好朋友」，透露張熙恩在他最失意、最低潮時一直陪伴著他。而言承旭的這番話也被媒體解讀為是認愛張熙恩。
不過林志玲、言承旭緣分難盡，先是傳出在林志玲介紹下，兩人共用一個經紀人，現在又爆出和好傳聞，彷彿從頭到尾都沒張熙恩的存在，就在此時，張熙恩消失3個月後，又再度於粉絲頁PO文，祝大家中秋節快樂，究竟背後用意為何，僅有當事人知曉。
(中時電子報)
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