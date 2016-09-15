廳舍自衛消防訓練 台南楠西行政機關聯辦
台南楠西區行政機關105年度下半年自衛消防編組訓練，由區公所與戶政事務所聯合舉辦，訓練課程分為專業授程與實務操作兩項，兩所均將所有人員納入自衛消防編組的成員，除邀請專業講師授予災害防救與緊急避難的課程外，並分別依自衛消防任務將參與學員編成通報班、滅火班、救護班、避難引導班與安全防護班，讓救災職掌項目分明、各司其職，以因應於實際救災時組別歸屬權責明確，發揮緊急救護的最大效能，今日的自衛消防訓練課程內容逼真而實際。
楠西區公所表示，機關為民眾洽公涉足之場所，亦是公眾出入之空間與場域，故廳舍安全非僅攸關機關內部器物、配備的維護，更關係到洽公民眾的自身安全；所以廳舍安全的維持與救護，誠與機關安全和公共秩序息息相關，且讓洽公民眾免於危險的侵害，是機關人員責無旁貸之職責。
楠西區長蕭泰華表示，自衛消防編組訓練是每年定期實施的科目，且將專業課程與實際演練結合辦理，期讓訓練發揮最大效果，因兩所廳舍建物毗連，共同舉辦訓練以達到經費節省、事權一致與聯手防範的成效，在面臨災害來臨時相互奧援、同舟共濟進行防救事務，使廳舍安全的實質保障因平時的訓練與防護，而達到整體安全的具體成果。
(中時)
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