蓮舫勝出 親戚陳唐山感光榮驕傲

日本民進黨主席15日確定由具有台灣血統的蓮舫高票勝出，身為親戚的前立委陳唐山第一時間透過官方給予祝福，也感到相當光榮驕傲。蓮舫曾因雙重國籍引發議論，陳唐山對此則強調，她是百分之百的日本人。

陳唐山表示，早對蓮舫擔任日本民進黨主席相當有信心，畢竟她也擔任過3屆的參議員，勝選消息第一時間傳回來，在台灣的親戚大家都相當高興，也感到很光榮、驕傲，能勝選日本民進黨主席是非常不簡單的事。

而蓮舫在參選日本民進黨主席期間，曾被日本媒體質疑擁有台日雙重國籍，引發喧然大波，事後蓮舫也親自道歉，對此，陳唐山為她擔保，強調她是「百分之百的日本人」，雖蓮舫有台灣血統，但對日本的付出，相信日本民眾也都有感受到。

陳唐山也說，女性在政壇的地位逐漸受到重視，不僅台灣今年選出首位女性總統蔡英文，南韓總統朴槿惠亦是，現在蓮舫則擔任日本民進黨主席，未來很有機會成為女首相，相信能開創東亞政壇新的面貌。

(中時)