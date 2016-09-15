中秋佳節不團圓 毒蟲開趴遭查獲

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警方查獲毒品安非他命10餘克、吸食器等證物。（葉書宏翻攝）

中秋節颱風過境，全台警戒之時，毒蟲們卻藉此機會，大肆開趴，行徑囂張，遭警方查獲。

新店警分局日前接獲線報，稱轄內某公寓不時有毒蟲聚集開趴，經過多日埋伏跟監，見時機成熟，14日持搜索票進入該公寓執行搜索，查獲詹姓通緝犯等共6人在屋內施用毒品，並起獲毒品、吸食器等證物。

警方表示，該批毒蟲平日行事低調，為規避警方查緝，多次更換住所，警方近日終於掌握犯嫌住所，中秋前夕颱風過境，警方研判犯嫌應窩藏於租屋處，見時機成熟，持搜索票執行搜索。

經方進入屋內時，現場一片狼藉，詹嫌6人聚集施用毒品；犯嫌見警方到場，驚嘆，「連颱風天中秋節都來抓人！」，查獲毒品安非他命10餘克、吸食器等證物，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)