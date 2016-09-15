豪雨不斷 台鐵東部南迴3路段中斷

今天雨下不停，台東3小時就下了上百毫米雨量，下午台鐵3路段陸續中斷，包括南迴枋野至加祿間、花蓮富里到東竹，還有台東瑞源到關山之間。

颱風莫蘭蒂遠離，中央氣象局持續發布豪雨特報，花蓮縣、台東縣、高雄市和屏東縣有豪雨發生機率，基隆市、新北市、宜蘭縣、南投縣、台南市、金門縣和澎湖縣也有大雨發生。

由於豪雨、大雨不斷，今天下午台鐵也有3路段中斷，花蓮富里到東竹、台東瑞源至關山都因為水淹軌面路線暫時不通，而南迴線枋野至加祿間則是因為大雨導致土石崩落，目前也正搶修中。

根據中央氣象局觀測，截至傍晚5時40分，台東池上、關山在近3小時就累積上百毫米雨量，花蓮富里雨量也超過80毫米。1050915

(中央社)