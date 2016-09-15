風雨中出生 總統赴恆基醫院探視寶寶

強颱莫蘭蒂橫掃屏東，恆春基督教醫院醫護人員仍堅守崗位，還迎接1名新生兒。總統蔡英文今天赴恆春基督教醫院探視寶寶，也謝謝風雨無阻出勤的醫護人員。

莫蘭蒂橫掃屏東，縣內只要是鐵皮屋建築莫不受損。不過恆春基督教醫院的鐵皮屋頂雖遭掀翻，醫療器材也泡水，但醫護人員仍堅守崗位，還迎接了1名新生兒。

蔡總統今天赴屏東勘災，也到了恆春基督教醫院。她隨後透過臉書（facebook）貼文分享照片，她說，正在熟睡的中秋寶寶，是賴小姐的第五個孩子。

蔡總統說，強風豪雨之中，賴小姐由救護人員護送到恆春基督教醫院準備分娩。在留值醫師和護理師的照料下，今天午後，小女孩順利出世了。「希望寶寶平安長大，也希望她永遠記得，自己是在這麼多人的愛跟努力之下來到這個世界」。

總統說，「堅強的媽媽，風雨無阻出勤的醫護人員，你們辛苦了」。1050915

(中央社)