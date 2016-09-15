竹山紫南宮慶中秋 擲筊送金雞

南投縣竹山鎮紫南宮舉辦系列文化季，有擲筊送金雞、路跑送錢母、義賣、健行、老照片展、燈籠展，熱鬧到年底。

今天是中秋節，除傳統賞月、拜月神、吃月餅、烤肉，也是祭拜土地公得道升天的日子，竹山鎮知名土地公廟「紫南宮」今天湧入不少信徒，有人趁連假出遊，也有人專程來拜土地公，還有先前求得「金錢龜」的信眾，利用今天請歌仔戲團謝神，熱鬧非凡。

配合中秋節，紫南宮舉辦「中秋金雞文化季」系列活動，金筍迎客廁所有公益攝影展，展期到10月7日，日前還有「祈求豐收拜田頭踩街」，帶領當地學童繞行田間祭拜，明天到18日則有創意盆栽展、公益義賣。

原定今天舉行的「擲筊送金雞」、「公益路跑送錢母」因颱風莫蘭蒂影響，延期到18日。擲筊送金雞限額1200人，開放網路報名即被「秒殺」，連續擲筊得聖杯最多的前3名，各獲重量2錢的黃金、紫南宮金雞、猴年紀念套幣，4到13名獲1錢黃金、紫南宮金雞、猴年紀念套幣，14到20名獲紫南宮金雞、猴年紀念套幣。

紫南宮表示，公益路跑送錢母18日清晨5時在廟前現場報名，上午6時30分開跑，全程4公里，限額1000人；18日還有「過五關送錢母」活動，民眾依序闖過生態池、露天舞台前、永濟義渡碑、武德宮敬聖亭、龍轉好運裝置藝術處的關卡，就可兌獎，限額300人。

紫南宮表示，25日有竹蜻蜓擲遠、金猴飛躍、金猴獻桃趣味活動，以及紫南宮班隊成果展；10月2日舉辦八通關古道社寮聯絡道健行；10月8日舉行社寮地區老照片展暨素人畫家展；10月30日舉辦保護食蛇龜健行；11月21日到12月25日舉辦文化產業燈籠展。1050915

(中央社)