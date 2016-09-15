笨港工藝慶中秋 推出五湖四海宴

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雲林縣南陽國小今天舉辦「五湖四海宴：笨港工藝慶中秋」活動，以總舖師辦桌的方式，將剪粘、紙雕、錫藝等工藝作品呈獻給媽祖。

「五湖四海宴」是由北港工藝坊、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會共同舉辦的藝術展覽，展出國內108名工藝師創作的藝術作品，並以民間「辦桌」的方式呈現。

北港工藝坊指出，相傳「五湖四海宴」源自清朝的「滿漢全席」，後來演變為北港媽祖信仰的活動之一，將工藝師的作品呈獻給媽祖。

雲林縣長李進勇致詞表示，北港是雲林的歷史重鎮、宗教中心，也是藝師薈萃及文化資產發源處，感謝藝師們默默的堅持，以及對縣府爭取2017台灣燈會的支持。

今天起展出的「五湖四海宴」，項目包括錫藝、剪粘、神偶、紙雕、藝閣等，現場並有神像雕刻、泥塑、漆線工藝、臉譜彩繪等展演，以及國樂、南管、說書等演出。

主辦單位表示，中秋節連續假日期間，民眾還可參加春仔花、藝閣花燈、捏麵人等DIY體驗，採現場報名制；參觀者現場打卡按讚，就有機會獲得精美禮物。1050915

(中央社)