颱風過境積水多 盡速清除避免增生登革熱
颱風莫蘭蒂、馬勒卡來襲，全台連日大雨，造成部分地區出現積水情形，衛生福利部疾病管制署表示，雖然目前南部沒有登革熱本土疫情，但由於雨後戶外易出現各種積水容器，是孑孓孳生的溫床，提醒民眾颱風過後盡速做好環境整頓，避免病媒孳生。
根據疾管署資料顯示，今年入夏以來共出現4例本土登革熱病例，其餘258例皆是境外移入個案。
疾管署副署長莊人祥表示，由於颱風莫蘭蒂、馬勒卡接連襲台，造成各地風雨不斷，也出現許多積水容器，像是輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽等都容易積水卻被忽略，提醒民眾颱風過後記得清除戶內外積水容器，減少蚊蟲棲息地。
整理家園時也要作好個人防護，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，並注意飲食衛生，蓄水池應確實清洗消毒後再蓄水，水應煮沸後再飲用。
泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。
疾管署提醒，民眾連續假期如有登革熱或茲卡流行地區活動史，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，以減少傳染病散播的風險。
(中時)
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