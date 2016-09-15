將與富邦首度見面 葉總：談一下初步規劃

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富邦接手義大犀牛後，葉君璋將續任總教練，這幾天葉總也將與富邦首度見面。(本報系資料照)

富邦7日宣布將要接手義大犀牛，富邦育樂總經理蔡承儒曾在雙方合作備忘錄記者會中表示，近期將要找總教練葉君璋聊聊，葉總今也回應，近幾天雙方就會首度見面。

葉總說，首次見面僅會談談初步的計畫，並了解公司的規劃，不會聊得太細，就是互相溝通了解對方想法。

至於明年春訓將移往何處，葉總表示，大致上會規劃在義大剛蓋好的訓練基地或者台體大的棒球場，一切還是要跟新球團討論後才能決定。

(中時電子報)