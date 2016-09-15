陳禹勳預計下周歸隊 桃猿牛棚「及時雨」

桃猿守護神陳禹勳可望下周傷癒歸隊。（資料照，猿隊提供）

Lamigo桃猿守護神陳禹勳上周因背部突然不適下二軍，經過休息後，本周已恢復傳接球，預計下周能回到一軍，而桃猿即將22日進入18天16戰「魔鬼賽程」，投手教練吳俊良表示，陳禹勳的歸隊將會是「及時雨」。

陳禹勳7日後援登板，賽後有感背部不適，球隊隔天將他降二軍休養，陳禹勳提到，在完全休息3天後，疼痛感慢慢消失，本周二起已可進行輕鬆傳接球，周三開始正常丟球，距離也慢慢拉遠，目前背部已不會疼痛，若順利的話，本周末就可進行牛棚練投，預計下周歸隊。

桃猿9月底補賽密集，22日起將面臨「7連戰」，合計18天要打16場比賽，對投手群將是一大考驗， 桃猿另一名牛棚主力林柏佑，7月底因闊背肌拉傷，相隔超過1個月後在15日重返一軍，陳禹勳也可望於下周傷癒歸陣，在桃猿爭取與下半季冠軍的關鍵期，這也將是吳俊良形容的「及時雨」。

(中時電子報)