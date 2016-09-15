負擔沉重 畜牧及林業爭免繳水土保持回饋金
「一條牛豈能剝兩層皮！」台中工業區山坡地開發利用需繳交回饋金造成業者沉重負擔，市府及議會致力要求農委會修法；市議員張雅旻昨日再為畜牧業請命，抨擊農民於平坦山坡地依法補辦建築執照，建築面積500平方公尺以上，得提送水保計畫及繳交回饋金，十分不公！
張雅旻指出，台中市山坡地面積占全市72％，大部分農業設施及合法畜牧場畜牧設施均位於平坦的山坡地範圍；今農民依法補辦建築執照，依現行法規，建築面積500平方公尺以上，得提送水土保持計畫及繳交(公告地價的6％~12％的水土保持回饋金。
張雅旻說，台中市領有畜牧登記證的畜牧場建築面積均為500平方公尺以上，今依規定補辦建築執照時，卻得面臨大筆經費動輒上百萬以上，引起民怨沸騰、怨聲載道！就信賴保護原則，政府已依《畜牧法》核發畜牧登記證，補辦建築執照只是補程序。
「依法行政應落實！」市長林佳龍表示，針對回饋金市府將與議會一起打拼，盼中央考慮全盤面向，做出合法且合理的處置；至於部分政府廢除回饋金制度，已被中央裁定違法，市府必須依法行政，議員所建議的市府將納入評估辦理，爭取中央重新檢討修正。
(中時)
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