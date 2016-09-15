鄭州推「房9條」抑制地王

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河南省鄭州市近日發布「關於促進房地產市場持續平穩健康發展的通知」，包括9條房地產調控政策，以調整土地出讓方式，緊急降溫過熱的土地市場。通知指出，在土地出讓時，網掛報價超過50％溢價率時，網掛報價中止，採取「限地價，競房價」。

(工商)