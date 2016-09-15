香港獲加拿大機構評為最自由經濟體

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）在最新發表的經濟自由度報告中，再次把香港評為全球最自由經濟體，港府對此表示歡迎。

香港特別行政區政府發言人說：「政府深明自由經濟是香港的制度優勢，亦是香港與其他國際領先城市競爭的核心條件。面對國際激烈競爭，我們不能自滿。」

發言人指出，報告的5個主要評估範疇中，香港在「政府規模」和「監管」都排名第一，「國際貿易自由」則排名第二。

發言人說：「我們會致力保持自由開放的貿易環境、維持小規模而具效率的政府，以及維護法治和司法獨立。這些均是香港經濟賴以成功的基石。」

菲沙研究所為加拿大智囊機構，定期發表經濟自由度等報告。1050915

(中央社)