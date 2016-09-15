颱風莫蘭蒂 溫州3古廊橋被沖毀

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颱風莫蘭蒂導致中國大陸浙江省溫州市泰順縣境內河水暴漲，列為大陸全國重點文物保護單位的三魁薛宅橋、筱村文重橋與文興橋今天中午先後被洪水沖毀。

綜合澎湃新聞和錢江晚報報導，泰順現有各類橋梁970多座，古廊橋33座。其中19座廊橋在2005年被列為省級文物保護單位；15座廊橋於2008年被列為大陸全國重點文物保護單位。被沖毀的3座廊橋，都為全國重點文物保護單位。

報導說，泰順有6座廊橋被讚譽為「世界橋梁史上的奇跡」，薛宅橋和文興橋是其中兩座。

正在泰順境內的溫州市廊橋文化學會會長鐘曉波下午2時20分表示，洪水仍在肆虐，不少廊橋橋面距離洪水水面僅1公尺左右，情況依然危急。1050915

(中央社)