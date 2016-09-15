燕巢三寶農損慘 林全：從寬從速補助

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颱風莫蘭蒂肆虐，高雄市燕巢三寶農損慘重，行政院長林全今天在高雄市長陳菊陪同視察災損情形時表示，對農損從寬從速補助，希望能稍減輕農民的損失。

高雄市燕巢三寶有番石榴、棗子及西施柚，由於正值開花結果及準備採收期，卻遭颱風莫蘭蒂肆虐，落花和落果等情形嚴重。

林全由陳菊陪同到燕巢視察災損情形，有農民要林全一直聽他訴說農損情形不放手，表示損失慘重，農民都欲哭無淚，林全只得一再勸慰。

種植西施柚的農民表示，中秋節過後即將可採收，現在被颱風一吹「去了了」，損失超過新台幣上百萬元。

對於農民的災損，林全神情凝重表示，了解農民的損失很重，已指示農委會擬定天然災害救助措施，從寬從速補助，包括現金和低利貸款，希望能稍減輕農民的損失。1050915

(中央社)