蓮舫當選日民進黨魁 台灣民進黨祝賀

針對台裔日本參議員蓮舫當選民進黨黨魁，民進黨發言人邱莉莉今日表示，對於蓮舫參議員的順利當選，本黨表示最誠摯的恭賀之意，也期待與台灣關係深厚的她未來能持續深化兩黨間的互動，並強化台日兩國的關係與各項合作。

台裔日籍參議員蓮舫參選日本民進黨黨魁，15日下午完成投開票，蓮舫獲得過半數當選。

(中時)