大陸光電公司研發「雷射滅蚊坦克」
蚊子不但擾人又惱人，而且是最嚴重的健康威脅。據統計，全球每年至少有75萬人死於蚊子傳播的疾病；包括瘧疾、黃熱病、登革熱與茲卡。一家大陸光電公司準備推出一種雷射武器系統來殺蚊，外觀就像一台小坦克，可以自動移動尋找目標，所以也是一台滅蚊戰車。
「大眾科學」(Popular Science)報導，大陸「鐳神智能」光電公司最近將推出一種「雷射滅蚊坦克」， 據稱可以在1秒中「擊落」30到40隻蚊子，似乎是蚊香與電蚊拍之外更好的選擇。「鐳神智能」公司的本業是雷射尋標器、遮斷器與搜索器；也就是倒車雷達、自動打掃機器人、自動門的「眼睛」。因此該公司就結合高效能的搜索眼，通過對象識別、跟踪算法，再搭配較高功率的雷射，就能結合成這一款滅蚊雷射武器，以現有的裝備加以整合就能完成。
其實鐳神智能並不是第一個提出雷射滅蚊的公司；在2010年美國的「知識資產實驗室」(intellectual ventures laboratory)就已經提出了滅蚊雷射炮「光能防護柵」(Photonic Fence)，使用的雷射源就是現在應用在藍光雷射光碟機裡的LED，只要稍微加大功率，就能在十分之一秒內把蚊子的翅膀給燒燬。而且該團隊還非常「仁慈」的只挑選會吸血的雌蚊攻擊，他們號稱絕不濫殺無辜。由於敵我識別很精準，因此放到戶外，也可以只針對特定害蟲進行攻擊，而不會波及到蝴蝶、蜻蜓等昆蟲。已經實證成功，並且在TED演講時發表，可惜一直都沒有正式上市。
(中時電子報)
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