屏東民宿業比照台東補助 總統：將研議

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颱風莫蘭蒂重創恆春半島，恆春基督教醫院受損嚴重，總統蔡英文今天前往關切，對於屏東觀光和民宿業者提到的比照台東縣災損補助，蔡總統表示，將請有關單位研議。

蔡總統下午到屏東佳冬鄉勘查淹水災情，隨後到恆春基督教醫院關心恆基受創情形。

有媒體詢問有沒有順道回楓港老家看看，蔡總統說，因為老家災情沒有恆春嚴重，所以，沒有回楓港老家。

恆基院長陳志成說，昨天清晨造成醫院多處屋頂掀開，大雨從屋頂破洞灌入，造成急診室、復健科、衛教室和走道積水，醫療人員緊急將超音波、心電圖等醫療器材搬到大廳。

陳志成特別提及，在醫院重創情況下，83歲的眼科醫師陳雲址得知有民眾眼晴被鐵皮割傷，冒著風雨到醫院治療，婦產科醫師陳明珠也順利接生1名嬰兒。

蔡總統聽後表示，遭遇百年來最大風災，醫院卻發揮最大愛心，醫療人員依然堅守工作崗位，要向院方人員致敬，後續要盡所有力量協助房舍整建，讓醫院恢復正常運作。

蔡總統並表示，屏東縣觀光協會、民宿協會反映政府比照台東縣專案補助災損，也會由相關單位研究。1050915

(中央社)