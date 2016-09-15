板殯前傳鬥毆 女警隻身攔車逮人

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板橋殯儀館附近疑傳出鬥毆，警方獲報出動快打部隊，但林姓女警先行趕到，隻身奮勇攔阻欲駕車逃逸熊姓男子，熊男疑心慌加速前衝致翻車被逮。

警方調查，蔡姓女子上個月底跳樓輕生，而家人對蔡女的吳姓男友不滿，多次要求吳男道歉，今天下午在板殯移靈時，吳男在熊男等4名友人陪同下前往祭拜，但遭到女方家人圍堵引發衝突。

警方獲報板殯疑發生多人鬥毆案件時，即出動快打部隊，但吳男等人則一哄而散，但從警方調閱監視畫面，從事警職才3年的20多歲林姓女警隻身先趕到現場，立即以機車卡進駕駛座，致開車的熊男無法關閉車門。

在女警強烈要求熊男下車時，熊男於是踩油門向前衝，撞到一旁機車騎士及另部自小客車後翻車就逮，但吳男等4人則趁亂逃逸。

警方表示，車上搜出西瓜刀1把，球棒2支，共造成2部機車及1部自小客車毀損，以及小客車李姓乘客及李姓路過民眾受傷送醫，所幸傷勢無大礙。

警方表示，現場帶回25歲的熊姓男子並組成專案小組展開偵辦，並積極聯繫查緝吳男等特定對象，以釐清案情。1050915

(中央社)