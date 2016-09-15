國道晚間順暢 16日車流上看260萬輛次

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今天是中秋節，高公局說，受莫蘭蒂颱風影響，今年交通量比往年要低，壅塞路段傍晚就紓解，明天將有南下出遊車潮，估全天上看260萬輛次。

中秋連假首日，今天西部國道部分路段壅塞，國5午後也車多，時速不到30公里，不過傍晚6時候塞車狀況已紓解。

高公局分析，今天雖然是中秋節，但受莫蘭蒂颱風影響，交通量較往年低，截至下午17時，國道全線交通量為161萬輛次，預估全日交通量為240至260萬輛次；台北至高雄雙向尖峰時段旅行時間大致均能維持在4.5小時以內。

高公局表示，明天是連假第2天，預期仍將有南下出遊車潮，預估國道全線原通過收費站交通量為250至280萬輛次。

高公局說，明天車多路段包括國1南下湖口至新竹、國3南下土城至關西，及國5南下南港系統至坪林等路段，提醒民眾避開壅塞路段或是避免尖峰時段上路。

高公局提醒，明天上午7時至12時，國5南港系統至坪林路段將實施南下高乘載管制，同時實施之交通疏導措施，包括匝道儀控、開放路肩、單一費率、差別收費等。1050915

(中央社)