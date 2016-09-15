國道車潮比預估少 晚間交通順暢

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受莫蘭蒂颱風影響，國道交通量較往年低，高速公路局統計至下午5點為止，國道全線交通量為161萬輛次，預估全日交通量為240萬至260萬輛次，晚間交通順暢，北高雙向大致均能維持在4個半小時內。

高公局表示，16日預期仍有南下出遊車潮，預估國道全線交通量為250萬至280萬輛次，車多路段將出現在國1南下湖口至新竹、國3南下土城至關西，及國5南下南港系統至坪林等路段。

(中時)