林泓育開轟掃5打點 桃猿宰獅保龍頭
Lamigo桃猿「野球魂周」正式展開，15日在主場迎戰統一獅，桃猿賽前暫居聯盟首位，與義大沒有勝差，此戰桃猿靠2、3、4棒打江山，助球隊以11比1大勝統一，保住龍頭，其中林泓育單場2支長打(1轟)掃回5分打點，獲選為單場MVP。
面對統一獅排出的先發達斯汀，桃猿首局就展開攻勢，靠2支內野安打和1次保送上壘後，林泓育一棒掃出中外野方向的三壘安打，幫桃猿首開紀錄，陳俊秀隨後補上中外野高飛犧牲打再送回分數，桃猿先取得4分領先，
本季回鍋中職的賽格威，此戰首度迎戰老東家統一獅，2局下被蘇智傑、唐肇廷、潘彥廷連敲安打失1分，但狀況馬上回穩。
桃猿3局起還持續拉開差距，陳俊秀在滿壘時擊出高飛犧牲打，4局下陽耀勳、林智平兩支連續安打也替桃猿再添1分，5局下王柏融率先擊出二壘安打，本季累積172安追平張正偉再2012年寫下的中職本土紀錄，之後林泓育更轟出中外野方向的2分炮(本季第22轟)，桃猿一舉拉開7分領先。
達斯汀主投5局就失8分退場，江辰晏6局下登板接替，讓首名打者因失誤上壘後，林智平接著掃出帶有1分打點的二壘安打，也是他個人單場第4安，王柏融馬上再以安打送回林智平，桃猿將領先擴大為10比1，王柏融同時也以單季173安超越張正偉，打破聯盟本土球員紀錄。
本周桃猿最受矚目的「主角」陳金鋒此戰在第7局上場代打，先擊出左外野飛球遭到接殺，第8局則是在滿壘時站上打擊區，選到保送上壘，替球隊擠回第11分，終場桃猿就以10分差大勝統一。
此戰桃猿第2棒林智平單場4安猛打賞，第3棒王柏融繳出3支3表現，5打席都上壘，距離史無前例的「200安」、「單季4成打擊率」大紀錄越來越接近，第5棒林泓育前2打數則分別敲出帶有3分打點的三壘安打和一支2分炮，猛掃5打點，獲選為單場MVP。
桃猿先發賽格威主投7局，被擊出8支安打，只失1分，拿下本季第2勝，達斯汀則吞下第5敗。
(中時電子報)
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